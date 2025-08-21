به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این دوره با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه آموزش گفت: تحول در آموزش و پرورش از دوره ابتدایی آغاز می‌شود. مدرسه صرفاً یک مکان فیزیکی نیست، بلکه محیطی برای یادگیری بهتر و رشد همه‌جانبه کودکان است. برنامه‌های ما بر توانمندسازی معلمان و مدیران و ایجاد محیط‌های یادگیری پویا، خلاق و امیدبخش متمرکز شده است.

حکیم زاده با معرفی اهداف سه‌گانه برنامه آموزش ابتدایی کشور شامل «توسعه عدالت آموزشی»، «ارتقای کیفیت یادگیری» و «تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی» افزود: برای نخستین بار شاخص‌های کلیدی آموزش ابتدایی در سطح کشور تدوین شده و همه استان‌ها موظف هستند بر اساس این شاخص‌ها عملکرد خود را رصد کنند. این اقدام به ما کمک می‌کند که بدانیم برنامه‌هایمان چه اندازه اثرگذار بوده‌اند.

وی اجرای «طرح حامی» را از اقدامات مهم وزارت آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: این طرح برای حمایت از دانش‌آموزانی است که در یادگیری مهارت‌های پایه دچار ضعف هستند. خوشبختانه نتایج اولیه نشان داده که اجرای این طرح باعث کاهش ۴۹ درصدی افت تحصیلی در دروس فارسی، ریاضی و علوم شده است.

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، «طرح توانا» در یزد فرصتی است تا معلمان و مدیران با آخرین رویکرد‌های تحولی در تعلیم و تربیت آشنا شوند و با نقش‌آفرینی بیشتر در کلاس درس و مدرسه، بستر تربیت نسل خلاق، پرسشگر و مسئولیت‌پذیر را فراهم آورند.