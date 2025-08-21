پخش زنده
درمیان آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی به شهر غزه، دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر آتشبس فوری در غزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: دستیابی فوری به آتشبس در غزه و آزادی بیقید و شرط همه گروگانها و جلوگیری از مرگ و میر و ویرانی گسترده ناشی از عملیات نظامی علیه غزه ضروری است.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از طرح گسترش شهرکسازی موسوم به E ۱ اسرائیل در کرانه باختری اشغالی انتقاد کرد و آن را طرحی «غیرقانونی» خواند که «کرانه باختری را تقسیم میکند.»
به گزارش ایرنا، روز گذشته سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تحریمهای جدید آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی، با طرحهای اسرائیل برای گسترش شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی نیز مخالفت کرد و طرح موسوم به E ۱ را طرحی دانست که «به راهکار دو کشوری ضربه خواهد زد.»
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت: «ما مخالف تمام فعالیتهای شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی هستیم که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میدانیم.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد که ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که نخستین مراحل عملیات برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و دهها هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است، در حالیکه دولت این رژیم یک پیشنهاد آتشبس جدید برای توقف جنگی نزدیک به دو ساله را بررسی میکند.