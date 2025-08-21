دستگاه شتاب‌دهنده خطی امید برای تشخیص و درمان تومور‌های سرطانی، در بیمارستان شهید رجایی بابلسر راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دستگاه شتاب‌دهنده خطی امید با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد ریال در بیمارستان شهید رجایی بابلسر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل نصب و با بهره‌گیری از ظرفیت خیر نیکوکار با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد.

بیمارستان شهید رجایی بابلسر به‌عنوان بیمارستان تخصصی پرتودرمانی استان، یکی از مراکز مرجع در حوزه درمان سرطان در مازندران است که زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌باشد.

گفتنی است، دستگاه تولیدشده از نوع الکتروپوریشن و الکتروکموتراپی است که توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی طراحی و ساخته شده است. این شرکت چهارمین تولیدکننده این فناوری در سطح جهان پس از دانشگاه هاروارد، شرکت بیوراد و شرکت اپندورف است.

شتاب‌دهنده خطی نقطه‌زن قادر است تومور‌های سرطانی را با دقت کمتر از یک میلی‌متر درمان کند. همچنین دستگاه پت اسکن قادر به تشخیص دقیق محل و اندازه تومور‌ها بوده و برای بیماری‌های عصبی و قلبی نیز کاربرد دارد.

این پروژه بخشی از برنامه ملی مقابله با سرطان در ایران است که با هدف کاهش وابستگی به دستگاه‌های وارداتی و کاهش هزینه‌های درمانی اجرایی شده است.

برداشتن گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های درمان سرطان در منطقه

رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر در مراسم راه اندازی دستگاه شتاب‌دهنده خطی امید گفت: این دستگاه کاملاً بومی بوده و توسط متخصصان داخلی در شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت تولید شده است.

دکتر شریف‌پور افزود: این دستگاه با انرژی ۶ مگاالکترون‌ولت، امکان پرتو درمانی دقیق و مؤثر بیماران سرطانی را با کمترین آسیب به بافت‌های سالم فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این دستگاه و افزایش شتاب‌دهنده‌های این بیمارستان به ۳ دستگاه، گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های درمان سرطان در منطقه برداشته شد و از این پس بیماران شمال کشور بدون محدودیت در پذیرش، خدمات پرتودرمانی را در این مرکز دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه به مراکز دورتر نخواهند داشت.

تولید دستگاه پیشرفته درمان سرطان در ایران با یک سوم قیمت جهانی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم از تولید داخلی دستگاه پیشرفته درمان سرطان با یک سوم قیمت مشابه خارجی خبر داد و گفت: این دستگاه به لطف خدا و با همت دانشمندان داخلی و یک شرکت دانش‌بنیان تولید شده است.

دکتر علی اصغر باقرزاده افزود: این دستگاه به لطف خدا و با همت دانشمندان داخلی و شرکت دانش بنیان این دستگاه تولید شده است

وی گفت: ارزش ریالی این دستگاه نسبت به مشابه خارجی آن یک سوم است و به قیمت آزاد حدود ۵۰ میلیارد تومان ارزش ریالی آن است

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: انشالله به زودی شاهد افتتاح شتابدهنده اول این مجموعه که مهمترین شتابدهنده هست نقطه زن می‌باشد ۲ میلیون و۲۲۰ هزار یورو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بابل در آبانماه به بهره برداری خواهد رسید

دکتر باقرزاده با بیان اینکه با مجموع ۳ خط شتابدهنده و دستگاه سی تی اسکن سیمیلاتور عمده مشکلات مردم در حوزه بیماری‌های سرطانی برطرف خواهد شد گفت: ما همچنان پیگیری موضوعات دیگری مثل راه اندازی دستگاه‌هایی مثل پت اسکن و گامانایف نیز در این بیمارستان هستیم