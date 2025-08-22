رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان : این دانشگاه رتبه دوم کشور را در زمینه‌های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا لادن مقدم افزود: با توجه به اینکه سمنان یکی از استان‌های صنعتی کشور است تمرکز بر صنعت و مهارت از اولویت‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان برای جذب دانشجو و مهارت در رشته‌های فنی و صنعتی است.

وی گفت: هدف‌گذاری دانشگاه رشد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی جمعیت دانشجویی با تمرکز بر خوشه صنعت و مهارت است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان همچنین گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در میان ۳۸ واحد مرکز استان رتبه ۱۰ را کسب کرده است..

وی گفت: در حوزه پژوهش هم، این واحد موفق شده در میان ۲۵۸ واحد دانشگاه آزاد اسلامی کشور، رتبه ۲۱ کشور را به خود اختصاص دهد و تاکنون بیش از ۱۱۳۳ مقاله بین‌المللی این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس منتشر شده که بیش از ۲۵ هزار استناد دریافت کرده‌اند.

لادن مقدم افزود: همچنین سه نفر از اعضای هیئت علمی این واحد، در فهرست دو درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفته‌اند

وی گفت: در حوزه فرهنگی نیز با تکیه بر سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه‌های متنوعی از جمله برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، حمایت از کانون‌های ادبی و هنری، تقویت تشکل‌های دانشجویی، توجه به بهداشت روانی و رفاه دانشجویان، و توسعه ورزش‌های دانشجویی و چهارمین جشنواره ملی داستان‌نویسی به یاد لاله‌ها انجام شده است

جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان حدود ۵ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۷۰ درصد در رشته‌های علوم انسانی و پزشکی تحصیل می‌کنند