مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی حوض تاریخی شهر هرسین خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی در نشست با اعضای شورای شهر هرسین بر لزوم همکاری مشترک برای سامان‌دهی حوض تاریخی این شهر تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: اگر به این نتیجه برسیم به ناچار دور این حوضچه تاریخی را نرده کشی خواهیم کرد.

وی افزود: زیبایی این اثر به نگه‌داری آن به حالت طبیعی و تاریخی آن است و اگر ما بخواهیم مانعی غیر طبیعی برای آن ایجاد کنیم چهره مناسبی ندارد.

حوضچه تاریخی یا ساعت سنگی شهر هرسین یکی از آثار به جا مانده از دوران ساسانی است.