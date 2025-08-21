به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عباس حمزه‌ای گفت: شهر نورآباد ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه صنایع دستی دارد که نیازمند ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی است.

وی افزود: این بازارچه دائمی، فضایی مناسب را برای عرضه آثار هنرمندان فراهم می‌کند.

معاون صنایع دستی لرستان گفت: قرار است بازارچه موقت و پنجشنبه بازار هنر در یکی از میدان‌های نورآباد اجرا شود.

حمزه‌ای اظهار کرد: تأسیس خانه صنایع دستی و ساخت المان‌های شهری توسط هنرمندان شاخص نورآباد و ارائه طرح برای اجرای نقاشی روی دیوار مدارس از جمله پیشنهاد‌هایی بود که مطرح و مورد استقبال اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.