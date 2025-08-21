پخش زنده
به گفته رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هیات تجاری ـ صنعتی استان در بزرگترین رویداد صنعت شیلات و آبزیان منطقه آسیا و اقیانوسیه در کشور ویتنام حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خورشید گزدرازی اظهار داشت: نمایشگاه بینالمللی شیلات و آبزیپروری ویتنام کهدر شهر هوشیمین برگزار میشود، بستری برای معرفی محصولات، فناوریها و خدمات مرتبط با شیلات، آبزیپروری، صید، فرآوری غذاهای دریایی و تجهیزات مربوطه فراهم میکند و فرصت مناسبی برای توسعه همکاریهای بینالمللی و ارتقای ظرفیتهای تولید در این صنعت است.
وی افزود: استان بوشهر بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای آبزیپروری کشور بهویژه در زمینه پرورش میگو، با بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آبهای خلیج فارس و شرایط اقلیمی مناسب، نقش کلیدی در تولید و صادرات محصولات شیلاتی ایران ایفا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: به همین منظور هیات تجاری ـ صنعتی متشکل از فعالان صنعت آبزیان استان بوشهر، تهران و هرمزگان با سرپرستی اتاق بازرگانی بوشهر و مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی استانهای بوشهر و هرمزگان به این نمایشگاه اعزام شدند.
گزدرازی ادامه داد: ویتنام بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات شیلاتی جهان در کنار کشورهایی همچون چین، نروژ و تایلند جایگاه برجستهای در بازار جهانی دارد و فناوریهای پیشرفتهای در زمینه پرورش میگو و ماهیان آبزیپروری ارائه میدهد.
وی آشنایی با تازهترین فناوریهای روز دنیا در صنعت آبزیان، تقویت همکاریهای دوجانبه، کاهش خسارات ناشی از بیماریهای میگو از طریق تبادل دانش با ویتنام و بازدید از کارخانههای تولید محصولات شیلاتی این کشور را از مهمترین برنامههای این هیات عنوان کرد.
نمایشگاه بینالمللی شیلات و آبزیان ویتنام از ۳۰ مرداد تا اول شهریور در مرکز نمایشگاه و کنوانسیون سایگون شهر هوشیمین برپاست.