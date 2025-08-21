به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کرامت ویس‌کرمی درباره توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز با بیان اینکه دو روش تولید کارخانه‌ای و تبدیل کارگاهی برای توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز در کشور دنبال می‌شود، گفت: هم‌اکنون دو قرارداد با دو شرکت خودروساز امضا کرده‌ایم و بر اساس آن، در مجموع ۵۵ هزار دستگاه خودرو سواری و وانت دوگانه‌سوز تولید می‌شود که با توجه به برآورد‌های انجام‌شده، این تعداد خودرو در یک سال می‌تواند حدود ۳۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد.

وی در پاسخ به مقدار هزینه دوگانه‌سوز کردن خودرو با تأکید بر اینکه مردم هیچ هزینه‌ای بابت تبدیل کارگاهی خودرو نمی‌پردازند، اما هم خودروی آنها دوگانه‌سوز می‌شود و هم سهمیه سوخت آنها بر اساس شرایط جدید تنظیم می‌شود، بیان کرد: خودرو‌های عمومی ازجمله تاکسی‌ها، وانت‌ها و خودرو‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی می‌توانند از طریق سامانه gcr.niopdc.ir ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام، این خودرو‌ها به یکی از ۳۴۰ کارگاه تبدیل فعال در کشور معرفی و عملیات تبدیل آنها به‌صورت رایگان انجام می‌شود، همچنین افزون بر خودرو‌های عمومی، مالکان خودرو‌های شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند.

صرفه‌جویی ۱۱۰ میلیارد لیتر بنزین با توسعه سی‌ان‌جی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ تاکنون که صنعت سی‌ان‌جی در کشور راه‌اندازی شده است (در حدود ۲۰ سال گذشته) بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فشرده در کشور عرضه شده است، افزود: این مقدار معادل صرفه‌جویی ۱۱۰ میلیارد لیتر بنزین است که رقم بسیار بزرگی در مقیاس ملی به شمار می‌آید.

ویس‌کرمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در کشور حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز فعال وجود دارد، تصریح کرد: شرایط ظرفیت عرضه بسیار مطلوبی است و می‌توانیم روزانه بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در جایگاه‌های عرضه سوخت تحویل دهیم.

وی با تأکید بر اینکه برنامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این است که با توسعه هر دو روش تولید کارخانه‌ای و تبدیل کارگاهی، تعداد خودرو‌های دوگانه‌سوز در کشور را افزایش دهد، بیان کرد: این تبدیل‌ها برای مردم کاملاً رایگان انجام می‌شود و هزینه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین تأمین می‌شود، همچنین با جایگزینی خودرو‌های دوگانه‌سوز با خودرو‌های تک‌سوز هم صرفه‌جویی بیشتری در مصرف بنزین محقق می‌شود و هم استفاده از سوخت پاک در سبد حمل‌ونقل کشور گسترش می‌یابد که افزون بر آثار اقتصادی، اثرات مثبت زیست‌محیطی نیز در پی دارد.

صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیون لیتر بنزین با تولید ۵۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره قرارداد تولید ۲۵ هزار خودوری دوگانه‌سوز گفت: این قرارداد به ارزش ۱۵ میلیون دلار با شرکت ایران خودرو امضا شد که بر اساس آن ۲۵ هزار خودرو از همان ابتدا به‌صورت دوگانه‌سوز تولید و به بازار تحویل داده می‌شوند که از این تعداد، حدود ۲۰ هزار دستگاه وانت و ۵ هزار دستگاه سواری است که سبب صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور می‌شود.

ویس‌کرمی افزود: افزون بر این قرارداد ۲۵ هزار دستگاهی، پیش‌تر نیز قراردادی با شرکت خودروساز زامیاد امضا شد که بر اساس آن ۳۰ هزار دستگاه وانت به‌صورت دوگانه‌سوز تولید می‌شود. به این ترتیب، فقط با این دو قرارداد در مجموع ۵۵ هزار خودرو به ناوگان دوگانه‌سوز کشور اضافه می‌شود که سالانه حدود ۳۳۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به هزینه متحمل‌شده به دولت برای تولید و تبدیل خودرو‌های دوگانه‌سوز در کشور، بیان کرد: این تبدیل‌ها هزینه‌ای برای مردم ندارد و هزینه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین تأمین می‌شود. برای نمونه، یک خودروی سواری بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند که پس از تبدیل به دوگانه‌سوز، این سهمیه به ۳۰ لیتر کاهش می‌یابد و همان ۳۰ لیتر صرفه‌جویی محاسبه‌شده و هزینه تبدیل خودرو از این محل پرداخت می‌شود.

تبدیل روزانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خورو به دوگانه‌سوز

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه ظرفیت موجود دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۳۴۰ کارگاه فعال در سطح کشور وجود دارد که می‌توانند روزانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو را به دوگانه‌سوز تبدیل کنند. این ظرفیت بسیار ارزشمند است و تلاش می‌کنیم با تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب، مردم بیشتری را برای ثبت‌نام و استفاده از این ظرفیت ترغیب کنیم.