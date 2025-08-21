پخش زنده
استاندار خراسانشمالی گفت: ۸۲۲ طرح با اعتبار بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال همزمان باهفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست خبری گفت: خراسان شمالی در بین استانها از نظر ارزش طرحهای قابل افتتاح رتبه هشتم را دارد.
وی با بیان اینکه همچنین ۵۰ هزار میلیارد ریال طرح کلنگزنی خواهد شد، افزود: این طرحها در حوزههای عمرانی، ورزشی، بهداشت و درمان، مسکن و زیرساختی اجرا میشود.
استاندار خراسان شمالی به بهرهبرداری از ۲ هزار و ۴۰ واحد مسکن روستایی هم اشاره کرد و افزود: علاوه بر آن ۱۲۰ واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و افتتاح خواهد شد.
نوری ادامه داد: در بخش آبرسانی نیز ۲۷ روستا و ۶ شهر استان با هزینهای بالغ بر سه هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار میگیرند.
وی با اشاره به کلنگزنی چند طرح مهم گفت: ایجاد شهرک سوغات و عرضه صنایع دستی در زمینی به مساحت ۲ هکتار با ۱۳ قطعه زمین در مرحله واگذاری قرار دارد. همچنین برای حل مشکل ورود کامیونها به بجنورد، ۱۱۰ هکتار زمین برای احداث پارکینگ و استقرار کامیونها اختصاص یافت.
وی افزود: در حوزه توسعه شهری نیز الحاق یک هزار هکتار زمین در کمربندی غربی بجنورد به محدوده شهر، جابهجایی ایستگاه راهآهن و الحاق آن به شهر بجنورد در دستور کار قرار گرفته است.