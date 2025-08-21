۱۱۰ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان چرام افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

بهره برداری و آغاز ساخت ۱۱۰ طرح عمرانی و اقتصادی در چرام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان چرام از افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۰ طرح در این شهرستان هزمان با هفته دولت خبر داد.

داریوش پاداش با بیان اینکه از این ۱۱۰ طرح ۷۴ طرح افتتاحی و ۲۴ طرح کلنگ زنی می‌شود، گفت: از مجموع ۱۱۰ طرح افتتاحی و کلنگ زنی ۹۸ طرح عمرانی و ۳ طرح اقتصادی است.

پاداش کلنگ زنی نیروگاه پنل خورشیدی با اعتباری بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان و افتتاح تصویه خانه تکمیلی شهر چرام با ۱۹۰ میلیارد تومان را از مهمترین طرح‌های افتتاحی و کلنگ زنی شهرستان چرام در هفته دولت اعلام کرد و گفت: توسعه طرح‌های عمران شهری و روستایی با ۲۱۰ میلیارد تومان و اجرای و راه‌های روستایی با ۶۷ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های مهم این شهرستان در هفته دولت است.

وی ادامه داد: در مجموع ۸۲۲ میلیارد تومان برای اجرای ۱۱۰ طرح افتتاحی و کلنگ زنی شهرستان چرام اختصاص داده شده است.