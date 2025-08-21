وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات چایکاران و تعیین نرخ برنج به زودی انجام می شود گفت : حمایت از تولید داخلی و تثبیت بازار محصولات کشاورزی از اولویت‌های دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از یکی از کارخانه‌های شالی‌کوبی در شهرستان بندر انزلی بازدید کرد و درجریان این بازدید، آخرین وضعیت برداشت برنج در مزارع شهرستان، روند فرآوری و بسته‌بندی محصول و دغدغه‌های کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت نوسازی کارخانه‌های شالیکوبی در راستای افزایش بهره وری در تولید برنج

وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید با قدردانی از تلاش کشاورزان و فعالان اقتصادی استان گفت: حمایت از تولید داخلی و تثبیت بازار محصولات کشاورزی از اولویت‌های دولت است.

چشم‌انداز خودکفایی در تولید برنج و چای

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش محققان و کشاورزان در افزایش تولید داخلی تصریح کرد: با تلاش مستمر محققان، بهره‌برداران و شالی‌کاران ، انتظار می‌رود در آینده نزدیک نیاز کشور به برنج و چای از محل تولید داخلی تأمین شود.

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات چایکاران و تعیین نرخ برنج به زودی انجام می شود افزود : تحقق این هدف علاوه بر تامین نیاز بازار ، به تقویت اقتصاد کشاورزی گیلان و ارتقای معیشت کشاورزان کمک شایانی خواهد کرد.

استاندار گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه برنج در اقتصاد کشاورزی استان گفت: حمایت از شالیکاران و توسعه زنجیره ارزش برنج از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی گیلان است.

حق‌شناس افزود: تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات می‌شود، بلکه زمینه ارتقای جایگاه برنج گیلان را در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم می‌سازد.

وزیر جهادکشاورزی همچنین از بندرکاسپین در منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.