کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا شاهد وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: روز شنبه و یکشنبه هم وزش باد و غبار محلی خواهیم داشت.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم با بیان اینکه دمای هوا تغییر چندانی نخواهد کرد گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.