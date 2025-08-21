



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست مشترک مسئولان حوزه سلامت کشور و استان فارس، با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه پزشک خانواده شهری، خواستار تقویت زیرساخت‌ها و اصلاحات اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات سلامت شد.

وی اجرای طرح پزشک خانواده را گامی مؤثر در تحقق عدالت درمانی و صیانت از سلامت عمومی دانست.

استاندار فارس با اشاره به سابقه ۱۳ ساله اجرای پایلوت این طرح در استان فارس، اظهار کرد: استمرار نواقص پس از این مدت طولانی زیبنده نیست و باید با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، این برنامه را به نقطه مطلوب رساند.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح و تکمیل طرح پزشک خانواده، نه تعطیلی آن، تصریح کرد: باید با نگاهی واقع‌بینانه، دغدغه‌های پزشکان و مراقبین سلامت را شنید، نظام پرداخت را بازنگری کرد و با ارائه گزارش‌های مستند و کارشناسی، مسیر اجرای صحیح و مؤثر این طرح ملی را هموار ساخت.

در ادامه این نشست، با دستور استاندار فارس مقرر شد موضوعات اجرایی متعددی از جمله تهیه و ابلاغ دستور جلسات به فرمانداران، تشکیل جلسات هماهنگی، مکاتبه با وزیر بهداشت جهت تعیین تکلیف مطالبات مالی باقی‌مانده، بررسی وضعیت پایگاه‌های پزشک خانواده با نمرات ارزیابی پایین و اعطای فرصت معقول برای اصلاح عملکرد، برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی برای پایش و ارزیابی مستمر، آسیب‌شناسی اجرای طرح در سال‌های گذشته و تشکیل کمیته تخصصی با حضور نمایندگان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و بیمه‌ها برای بررسی مسائل و ارائه گزارش کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.