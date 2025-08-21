به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان از رشد ۲۰ درصدی حضور زنجانی‌ها در پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سال جاری خبرداد.

صادقی افزود: حضور برجسته و شورانگیز مردم شریف استان در حماسه پیاده روی اربعین، جلوه‌ای درخشان از ارادت و مشارکت عمومی بود که شایسته قدردانی است.

وی ضمن تشکر از این حضور گسترده، از همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسان که در این رویداد نقش‌آفرین بودند، قدردانی کرد و افزود: اقداماتی در این سطح، حاصل تلاش جمعی است و مختص یک دستگاه یا سازمان نیست.

بنا بر اعلام ستاد اجرایی پیاده روی اربعین استان زنجان بیش از۲۲۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین در زنجان شرکت کردند.

معاون سیاسی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تلفیق نگاه علمی و پژوهشی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی تأکید کرد و گفت: باید نگاه علمی و پژوهشگری را در رگ‌های سیاست‌گذاری فرهنگی تزریق کنیم.

وی افزود: پژوهش انجام شده در خصوص وضعیت مصرف فرهنگی شهروندان زنجانی در فضای مجازی نمونه‌ای از این ضرورت است که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اثربخش‌تر منجر شود.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت و فعال‌سازی قرارگاه‌های مردمی و محله‌محور، به‌ویژه در شهرستان‌ها، تأکید کرد و گفت: همه مسوولان باید با همکاری و هماهنگی کامل زمینه لازم برای فعال‌سازی و اثرگذاری هرچه بیشتر این قرارگاه‌ها را فراهم آورند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های مردمی در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی استان باشیم.