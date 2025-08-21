پخش زنده
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سیده الهام گلافان بانوی ۴۹ ساله بوشهری ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا باقری اظهار داشت: سیده الهام گلافان که یک هفته پیش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب بستری و دچار مرگ مغزی شده بود.
وی گفت: با رضایت خانواده اولین برداشت عضو در بیمارستان قلب و یازدهمین برداشت عضو امسال در استان بوشهر در اتاق عمل بیمارستان قلب صورت پذیرفت.
باقری افزود: این صد و سی و هشتمین برداشت عضو استان بوشهر و یازدهمین برداشت عضو در سال جاری است.