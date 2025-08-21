به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون میراث‌فرهنگی استان، در این بازدید گفت: توجه به بنا‌های تاریخی و میراث فرهنگی نشان‌دهنده دغدغه جدی مسئولان کاشمر است و پس از وقوع زلزله اخیر، پیگیری‌های لازم برای بازسازی این بنای ارزشمند آغاز شد.

احسان زهره‌وندی افزود: این مجموعه به دلیل اهمیت و قدمت خود، از محل اعتبارات ملی بودجه دریافت کرده و تاکنون ۱۹ میلیارد ریال برای بازسازی و تعمیر آن اختصاص یافته است. با این حال، تداوم پروژه نیازمند مشارکت دستگاه‌های مختلف است، زیرت که قوانین اجازه هزینه‌کرد اعتبارات میراث در بنا‌های سایر دستگاه‌ها را نمی‌دهند.

مدرسه علمیه سلطان‌العلما با قدمتی بیش از یک قرن، در سال‌های گذشته میزبان شخصیت‌هایی، چون آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله علم‌الهدی بوده است.