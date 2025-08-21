ورزشگاه جدید شیراز به لیگ برتر رسید
مدیرکل ورزش و جوانان فارس از آمادگی این ورزشگاه برای میزبانی رقابتهای لیگ برتر فوتبال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل ورزش و جوانان فارس در حاشیه بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از ورزشگاه پارس، از آمادگی این ورزشگاه برای میزبانی رقابتهای لیگ برتر فوتبال خبر داد.
خداجو با بیان اینکه برای بهسازی و بازسازی این مجموعه ورزشی ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود:خوشبختانه با حمایتهای صورت گرفته دستگاهها ، بخش قابل توجهی از زیرساختها تکمیل شده و از این میزان، ۵۰ میلیارد تومان توسط شهرداری شیراز تأمین و اجرا شده است.
وی ادامه داد: با اعلام فدراسیون فوتبال، ورزشگاه پارس هماکنون آماده میزبانی از رقابتهای لیگ برتر است و نخستین دیدار آن روز سهشنبه ۴ شهریورماه میان تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز و گل گهر سیرجان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار میشود و امیدواریم شاهد حضور پرشور هواداران و فضایی پرنشاط برای فوتبالدوستان استان فارس باشیم.