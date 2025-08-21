پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: امت اسلامی باید به سمت ایجاد اتحادیه اسلامی حرکت نماید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در همایش وحدت اسلامی در گرگان گفت: رژیم صهیونیستی از ابتدای تاریخ منحوس و تاریک خود به هیچ وجه تصور نمیکرد که در نتیجه انقلاب اسلامی قدرتی در منطقه ظهور کند که سیاستهای این رژیم را با چالشهای جدی مواجه کند.
نورمفیدی تاکید کرد: امروز کودکان فلسطینی از گرسنگی و بی آبی جان میدهند و صحنههای دردناکی که در سرزمینهای اشغالی مشاهده میکنیم، موجودیت و اعتبار سازمانهای بین المللی را به چالش کشیده است.
آیت الله نورمفیدی افزود: علی رغم مشکلات و مصیبتهایی که در فلسطین مشاهده میکنیم، بر اساس وعده الهی به این مساله باور داریم که این شرایط دارای برکات و ثمرات بزرگی برای امت اسلامی خواهد شد و بیداری امت اسلامی بعد از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) نمونه بارز برکات برخی از مصیبتهای تاریخی است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز در سایه جنایات رژیم صهیونیستی تنفر عمومی از این رژیم در جهان حاکم شده است و کشورهای اسلامی میتوانند از این موج تنفر برای پیشبرد اهداف امت اسلامی استفاده نمایند.