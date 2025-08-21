پخش زنده
امروز: -
دوپینگ ۳ کشتیگیر مثبت و هر کدام به مدت ۳ سال از تمامی فعالیتهای ورزشی محروم شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی ایران از مثبت شدن آزمایش دوپینگ سه کشتیگیر خبر داد و اعلام کرد که هر سه ورزشکار به مدت سه سال از تمامی فعالیتهای ورزشی محروم شدهاند. این محرومیت شامل شرکت در مسابقات داخلی و بینالمللی است و تاثیر قابل توجهی بر تیمهای ملی و برنامههای ورزشی خواهد داشت.
دو نفر از این ورزشکاران شناسایی شدهاند؛ امیدرضا سهیلی و هادی رضایی که نامشان در فهرست رسمی اعلام شده است. نفر سوم به دلیل اینکه زیر سن قانونی به شمار میرود، نامش منتشر نشده است. محرومیت این ورزشکاران طبق قوانین فدراسیون جهانی کشتی و کمیته ملی مبارزه با دوپینگ اعمال شده است.
این اتفاق بار دیگر ضرورت توجه جدی به کنترل و نظارت بر استفاده از مواد نیروزا و مکملهای غیرمجاز در ورزشهای حرفهای را نشان میدهد. کارشناسان تاکید دارند که آگاهیرسانی و آموزش ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی در پیشگیری از دوپینگ اهمیت حیاتی دارد.
فدراسیون کشتی همچنین اعلام کرده که روند بررسی و نمونهگیری از دیگر ورزشکاران ادامه دارد و هرگونه تخلف مشابه با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.