مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: اگر میخواهیم ایرانی توانمند و درخشان داشته باشیم باید از کلاسهای ابتدایی آغاز کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی دهقان بهاء آبادی در دوره توانمندسازی طرح توانا که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در یزد در حال اجراست، افزود: معلمان این مقطع سختکوشترین و دلسوزترین فرهنگیان ما هستند و آینده کشور در دستان آنان رقم میخورد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری دوره توانمندسازی «طرح توانا» در یزد اظهار داشت: حضور معاون وزیر در این برنامه فرصتی ارزشمند برای فرهنگیان استان است تا از آخرین سیاستها و رویکردهای ملی در حوزه آموزش ابتدایی آگاه شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش ادامه داد: ما در استان یزد تلاش کردهایم کیفیت آموزش ابتدایی را در صدر برنامههای خود قرار دهیم و امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد ارتقای بیشتر مهارتهای حرفهای معلمان و تقویت یادگیری دانشآموزان باشیم.
دهقان بهاء آبادی تأکید کرد: تربیت نسلی خلاق، پرسشگر و مسئولیتپذیر تنها با توانمندسازی معلمان محقق میشود. برگزاری چنین دورههایی نشاندهنده توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به نقش معلم و جایگاه مهم او در نظام تعلیم و تربیت است.
وی مدرسه را مجموعهای از اجزا و عناصر دانست که ارتباط مؤثر میان آنها بر عهده مدیران است و گفت: مدیران باید فراتر از نقش سنتی عمل کرده و به رهبران آموزشی تبدیل شوند تا بتوانند اهداف و برنامههای وزارت آموزش و پرورش را بهدرستی اجرا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین برنامهمحوری را محور اصلی فعالیت مدیران برشمرد و تصریح کرد: تصمیمگیریها در مدارس باید بر پایه مشارکت فعال اولیا، دانشآموزان و کادر آموزشی باشد. چنین رویکردی انگیزه، همافزایی و ارتقای کیفیت آموزشی را به همراه خواهد داشت.