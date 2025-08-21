به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دشمن در حوادث اخیر نه تنها به خواسته‌های خود نرسید بلکه زمینه ساز یکپارچگی و اتحاد مردم شد.

امام جمعه اراک در نشست با تشکل‌های مردم نهاد استان مرکزی در سالن غدیر استانداری این استان در اراک، افزود: ما همه در برابر دشمن و اجانب یکپارچه و متحد هستیم و در داخل کشور، برای حفظ و صیانت از وطن، همگی یار و یاور یکدیگر به شمار می‌آییم.

او ادامه داد: این اتحاد حاکی از عزم راسخ ما در برابر تهدیدات است و به ما قدرت می‌دهد تا هر نوع توطئه‌ای را خنثی و امنیت و آرامش کشورمان را حفظ کنیم.

استاندار مرکزی هم در این نشست گفت: انسانیت شاخص اصلی سازمان ها و تشکل‌های مردم نهاد است که در تلاش برای رفع مشکلات مردم هستند.

در استان مرکزی بیش از ۵۰۰ سازمان مردم نهاد و ۵۰۰ تشکل مردمی فعالیت دارند.