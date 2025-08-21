آئین اختتامیه پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» شب گذشته ۱۴۰۴ در کوشک باغ هنر با اعلام اسامی آثار راه‌یافته به بخش جنبی چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شد.

آئین پایانی پویش «وطن به روایت من» در کوشک باغ هنر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این مراسم ۱۸ اثر منتخب در چهار بخش داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی معرفی و دفاتر فعال و برگزیده انجمن نیز با اهدای لوح نشان‌دار تقدیر شدند.

در ابتدای این مراسم پس از پخش آیاتی از کلام‌الله مجید و سرود ملی کشورمان، فرزاد حسنی توضیحاتی درباره شکل‌گیری پویش و روند دریافت آثار ارائه داد و برنامه با پخش کلیپ «قطعه ۴٢ بهشت زهرا» با صدای احمد شاملو ادامه یافت.

بهروز شعیبی: قدردان خانواده فرهنگ باشیم

در ادامه بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران بیان کرد: روز‌های خاصی را گذراندیم، یک دوازده روز خاص که هیچ‌کدام از تجربه‌های چند سال قبل شبیه آن نبود نه کرونا، نه تنگنا‌ها و مخمصه‌های اجتماعی با تهدیدی به نام جنگ متفاوت بود.

او ادامه داد: برای ثبت آن لحظات هیچ زبان و محصولی نمی‌توانست به توانمندی فیلم کوتاه و سینما باشد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان با اشاره به طرح اولیه این ایده گفت: ایده اولیه این پویش را مسعود معینی‌پور مطرح کرد و آن را با کمک سعید نجاتی که به عنوان دبیر این پویش فعالیت کرد پیش بردیم.

شعیبی عنوان کرد: در همان روز‌ها حجم زیادی از فیلم‌ساز‌ها همه مسائل و مشکلات را فراموش کرده بودند و فکر می‌کردند باید برای ثبت این روز‌ها و شب‌های وطن‌شان کاری کنند. قدر فرهنگ و اعضای خانواده فرهنگ را بدانیم چرا که آنها همیشه با صداقت این لحظات را ثبت کردند و خواهند کرد.

او در پایان با تشکر از مدیران دفاتر انجمن گفت: از همکاران خودم در دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران تشکر می‌کنم که در حمایت از فیلم‌سازان استانی و ایجاد شرایط برای فیلم‌سازی به آنها یاری رساندند.

زهرا بهروزآذر: همدلی ایرانیان، بی‌نظیر بود

در این مراسم، «زهرا بهروز آذر» معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در این مراسم گفت: یکی از تجربه‌های به‌یادماندنی زندگی من، حضور در پیاده‌روی اربعین بوده است. پنج یا شش بار توفیق حضور در این مسیر را داشتم و هر بار دریافتم که این سفر، ترکیبی از غم ناشی از ایام عزاداری و در عین حال جلوه‌ای بی‌نظیر از خیرخواهی و نوع‌دوستی است؛ تجربه‌ای که آرزو داشتم همه انسان‌ها آن را لمس کنند.

وی افزود: همواره با خود می‌اندیشیدم که آیا ممکن است در جایی دیگر از جهان چنین تجربه‌ای تکرار شود؛ جایی که همه برای هم خیر بخواهند، به یاری یکدیگر بشتابند و دست یکدیگر را بگیرند. تصور نمی‌کردم که این امر در نقطه‌ای جز اربعین ممکن باشد، اما در ایام اخیر و به‌ویژه پس از حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی در شب ۲۳ خرداد، این حقیقت را دوباره تجربه کردیم.

وی با تأکید بر اینکه این حمله «مصداق بارز جنایت جنگی» بود، تصریح کرد: در این واقعه تلخ، بیش از هزار نفر از جان‌های عزیزی را که مایه امید ایرانیان بودند، از دست دادیم و متأسفانه در میان آنها، بیش از ۱۲۰ نفر از بانوان و ۴۰ کودک نیز به شهادت رسیدند.

بهروز آذر ادامه داد: با وجود این خسارت‌های جبران‌ناپذیر، آنچه برای من بیش از تجربه پیاده‌روی اربعین به چشم آمد، جلوه‌های همبستگی و نوع‌دوستی مردم ایران بود. در این ایام همه شهروندان، فارغ از نگاه‌ها و گرایش‌های خود، در کنار هم قرار گرفتند و فقط ایران برایشان اهمیت داشت. این همدلی بی‌نظیر، سرمایه‌ای عظیم برای کشور است.

معاون امور زنان و خانواده در پایان خاطرنشان کرد: از صمیم قلب خوشحالم که شما توانستید با وجود همه سختی‌ها؛ از جمله محدودیت‌های فنی در فیلمبرداری در بحران؛ بخشی از این حقیقت ماندگار و جلوه واقعی مردم ایران را ثبت و برای آیندگان به یادگار بگذارید.

ستاره اسکندری: هیچ هنری مثل سینما نیست

ستاره اسکندری داور پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» در این مراسم، گفت: تصمیم جنگ با دیگران است، اما تاوانش را خانواده‌ها می‌دهند‌...

اسکندری گفت: هیچ هنری مانند سینما نمی‌تواند احساسات و واقعیت‌ها را بیان کند، تاریخ را به تصویر بکشاند و ماندگار کند.

وی تاکید کرد: خوشحالم که در خدمتتان بودم. منزل مادرم در جنگ ویران شد و بدانید هم‌درد هستم. به تک تک شما‌ها افتخار می‌کنم اینکه همت کردید و هنرمندانه آسیب‌های جنگ و بودن مردم در کنار هم را دوباره به زبان تصویر یادآور شدید، سپاسگزارم.

اهدای جایزه ویژه مدیرعامل انجمن

در بخش تقدیر ویژه، لوح نشان‌دار انجمن سینمای جوانان ایران به همراه جایزه نقدی از سوی مدیرعامل انجمن به محمد علیزاده فرد برای فیلم داستانی نسل Z (تهران) اهدا شد.

دفاتر برگزیده انجمن:

در ادامه مدیران دفاتر فعال و برگزیده انجمن سینمای جوانان ایران در جنگ ۱۲ روزه و پویش «وطن به روایت من» معرفی و با اهدای لوح نشان‌دار انجمن تقدیر شدند:

حسن قهرمانی / مدیر انجمن سینمای جوانان ایران – اردبیل

حمیدرضا منتظری / سرپرست دفتر قم

کامران رضایی / مدیر دفتر کرمانشاه

مهدی توحیدی / رئیس دفتر مشگین‌شهر

سیدمحمد مداح حسینی / سرپرست دفتر مشهد

* معرفی آثار راه‌یافته به بخش جنبی چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

بخش داستانی

ایران / حمید ملیحی / مشهد

پاسدار / امیرمحمد گیلان‌فر / تهران

چیز‌هایی مثل همیشه نبود / آرمان بابکی / تهران

روزی روزگاری / محمدمهدی محمدحسنی / قم

شرایط بحرانی / سهیل سهیلی / مشهد

طرار / سیده زهرا موسوی / مشهد

کیو کیو / عرفان نیکبخت / تهران

گره / سیما ابراهیمی / اراک

منم مثل همه / محسن رمضانیان / سمنان

نسل Z / محمد علیزاده فرد / تهران

بخش مستند

خستگی‌های شیرین / مهرداد عسگری / مشهد

خوین / مهرداد افتخاری / کرمانشاه

سایه‌ای از او هنوز هست / فاطمه قائدی / تهران

ماهلین / سحر قناعتی / اصفهان

بخش تجربی

پرده سبز / حسین اعتمادفرد / مشهد

رنگ نخل / سامان علی‌نژادیان / آبادان

بخش پویانمایی

رویای بی‌صدا / سحر ابوئی / یزد

پایان‌زدگی / دانیال قاسمیان / شیروان

جایزه ویژه اشراق

همچنین لوح افتخار و جایزه ویژه سازمان رسانه‌ای اشراق به مهرداد عسگری برای فیلم مستند «خستگی‌های شیرین» از مشهد رسید.

*جوایز اصلی:

هیئت داوران پویش متشکل از ستاره اسکندری، محمدعلی باشه‌آهنگر و مسعود معینی، جوایز خود را به شرح زیر اهدا کردند:

لوح افتخار و جایزه نقدی به سامان علی‌نژادیان برای فیلم تجربی رنگ نخل (آبادان)

لوح افتخار و جایزه نقدی به سحر ابوئی برای فیلم پویانمایی رویای بی‌صدا (یزد)

لوح نشان‌دار طلایی و جایزه نقدی به دانیال قاسمیان برای فیلم پویانمایی پایان‌زدگی (شیروان)

لوح افتخار و جایزه نقدی به فاطمه قائدی برای فیلم مستند سایه‌ای از او هنوز هست (تهران)

لوح نشان‌دار طلایی و جایزه نقدی به مهرداد افتخاری برای فیلم مستند خوین (کرمانشاه)

لوح افتخار و جایزه نقدی به سیما ابراهیمی برای فیلم داستانی گره (اراک)

لوح افتخار و جایزه نقدی به آرمان بابکی برای فیلم داستانی چیز‌هایی مثل همیشه نبود (تهران)

لوح نشان‌دار طلایی و جایزه نقدی به سیده زهرا موسوی برای فیلم داستانی طرار (مشهد)