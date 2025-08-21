مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر امور آب و فاضلاب زهک در شمال سیستان و بلوچستان گفت: این مشکل با اجرای پنج کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در مناطق شهری و روستایی برطرف شده است.

غلامحسین لکزائیان‌پور افزود: در پنج ماه نخست سال جاری، بیش‌از یک‌هزار متر توسعه شبکه در مناطق شهری و یک‌هزار و ۴۴۰ متر توسعه شبکه در روستاها انجام شده است.

وی افزود: بیش از دو هزار و ۵۰۰ متر از شبکه فرسوده آب در مناطق مختلف شهرستان زهک اصلاح و بازسازی شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب زهک ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها، مشکل کم‌آبی و افت فشار در مناطق شهری زهک، جزینک و روستاهای دشت علیمردان، زمان‌خان و سیدخان براهویی برطرف شده و شرایط تأمین آب آشامیدنی بهبود یافته است.