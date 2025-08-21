مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با هشدار نسبت به پیامد‌های تغییرات اقلیمی در پایتخت، خواستار همگرایی دستگاه‌ها و مشارکت شهروندان برای کاهش مخاطرات شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حسن عباس‌نژاد با اشاره به پیامد‌های مستقیم تغییرات اقلیمی همچون افزایش دما، کاهش بارندگی مؤثر، تشدید گرد و غبار و گسترش خشکسالی، خواستار همگرایی دستگاه‌ها و مشارکت شهروندان برای افزایش تاب‌آوری شهری شد.

وی افزود: پایتخت به دلیل تراکم بالای جمعیت، مصرف زیاد انرژی و تمرکز صنایع، بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه منابع را از اولویت‌های محیط زیست استان برشمرد و تأکید کرد: اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی در این زمینه تنها با همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

عباس‌نژاد روز جهانی کنوانسیون تغییرات اقلیمی را یادآور مسئولیت همگانی در حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: آینده‌ای ایمن و پایدار جز با اقدام جمعی محقق نخواهد شد.