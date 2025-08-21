به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: برداشت خارک و رطب از ۹۰۰ هکتار نخلستان‌های این شهرستان آغاز شده است و تا پایان مهرماه و بریدن خوشه‌های خرما به صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود حدود ۵ هزار تن محصول از این سطح تولید و روانه بازار مصرف شود.

مرادی گفت: بیشتر نخل‌های شهرستان شامل ارقام شاهانی، خاصویی، زاهدی، لشت و زرد است، اما در چند سال اخیر توسعه ارقام تجاری پیارم و مجول نیز در دستور کار قرار گرفته است.