برداشت خارک و رطب از نخلستانهای شهرستان گراش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: برداشت خارک و رطب از ۹۰۰ هکتار نخلستانهای این شهرستان آغاز شده است و تا پایان مهرماه و بریدن خوشههای خرما به صورت مستمر ادامه دارد.
وی افزود: پیش بینی میشود حدود ۵ هزار تن محصول از این سطح تولید و روانه بازار مصرف شود.
مرادی گفت: بیشتر نخلهای شهرستان شامل ارقام شاهانی، خاصویی، زاهدی، لشت و زرد است، اما در چند سال اخیر توسعه ارقام تجاری پیارم و مجول نیز در دستور کار قرار گرفته است.