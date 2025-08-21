به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، شاپور رجایی اظهار داشت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باید در اولویت نخست فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی موانع اجرایی افزود: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران موظف‌اند با جدیت نسبت به رفع مشکلات و ارائه گزارش‌های دقیق از روند پیشرفت پروژه‌ها اقدام کنند. انتظار می‌رود همه ظرفیت‌های استانی و ملی برای تسریع در تکمیل طرح‌ها به‌کار گرفته شود.

رجائی همچنین بر نقش تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در افزایش رضایتمندی مردم، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد و گفت: طرح‌های رها شده نه تنها باری بر دوش استان هستند بلکه مانع آغاز طرح‌های جدید و اولویت‌دار می‌شوند. به همین دلیل رویکرد دولت و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تمرکز بر تکمیل این طرح‌ها و بهره‌برداری سریع از آنهاست.