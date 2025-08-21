به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در همایش وحدت اسلامی در گرگان با قدردانی از وحدت و همدلی مردم و علمای شیعه و سنی این استان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر گفت: مردم گلستان با حضور به‌موقع در صحنه، بیانیه‌های شجاعانه و حمایت آشکار از نظام اسلامی، نشان دادند که نسبت به انقلاب اسلامی احساس مالکیت و مسئولیت جدی دارند.

وی با اشاره به نقش علمای شیعه و سنی استان و همچنین حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه و استاندار گلستان افزود: این همبستگی جلوه‌ای از گفتمان وحدت اسلامی است که امروز در سطح جهان اسلام و حتی فراتر از آن گسترده شده است.

شهریاری در تبیین جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهان اسلام گفت: امروز محور مقاومت با گفتمان امام خمینی (ره) و تکمیل آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی توانسته است گفتمان وحدت اسلامی را پایه‌گذاری کند.

وی افزود: این گفتمان بر سه ارزش اساسی استوار است؛ نخست کرامت انسانی در هویت فردی که اساساً انسان را برخوردار از حقوق ذاتی می‌داند و با هر نوع استضعاف و سلطه‌گری مخالف است. دوم عدالت و آزادی در هویت اجتماعی که مقابله با ظلم و پایمال شدن آزادی‌های انسانی را وظیفه‌ای دینی و انسانی معرفی می‌کند. سوم، هویت سیاسی است که بر حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت، انتخاب دین، مذهب، قومیت و محل زندگی خود تأکید دارد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: امروز ظلمی که در فلسطین بر مردم مظلوم این سرزمین روا داشته می‌شود، نه تنها نقض کرامت انسانی است بلکه ابتدایی‌ترین حقوق بشر را پایمال کرده است. این همان گفتمان عدالت و آزادی است که موجب شده حتی غیر مسلمانان در سراسر دنیا در دفاع از ملت فلسطین به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه گفتمان وحدت اسلامی مختص یک استان یا کشور نیست، خاطرنشان کرد: این اندیشه امروز به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام شهریاری گفت: مهم‌ترین مولفه گفتمان مقاومت، تأمین امنیت و استقلال سیاسی ملت‌هاست. ما می‌خواهیم مستقل باشیم، خودمان برای خود تصمیم بگیریم و هیچ قدرت خارجی برای ما رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر انتخاب نکند. همین استقلال و هویت سیاسی است که استکبار جهانی را خشمگین کرده است.

وی با اشاره به هزینه‌های ملت ایران برای حفظ این هویت افزود: اگر در جنگ ۱۲ روزه اخیر شهدایی تقدیم کردیم، این در راه کرامت انسانی، عدالت، آزادی و استقلال سیاسی بود. دشمن زمانی مجبور به پذیرش آتش‌بس شد که ضربه سختی خورده و نقاط ضعف خود را آشکار دیده بود.

حجت الاسلام شهریاری با تأکید بر اینکه گفتمان مقاومت یک گفتمان «تولیدشده و صادرشده» است، گفت: امروز دیگر لازم نیست تنها در داخل کشور درباره لزوم وحدت صحبت کنیم. ما وحدت را در عمل ایجاد و به جهان اسلام صادر کرده‌ایم. این وحدت به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است و امروز به ادبیات مشترک بسیاری از علمای جهان اسلام تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در این گفتمان اظهار داشت: ولایت فقیه، به عنوان ولایت اولی‌الامر در چارچوب حدود الهی، امروز نه تنها در ایران بلکه در میان علمای اهل سنت نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. رئیس تجمع علمای مسلمین در لبنان تصریح کرده که اولی‌الامر ما، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. این یعنی محور مقاومت و اندیشه انقلاب اسلامی از مرز‌های ایران فراتر رفته است.

حجت الاسلام شهریاری خاطرنشان کرد: وحدتی که در ایران ایجاد شده، امروز به جهان اسلام و حتی فراتر از آن متصل شده است. این دستاورد بزرگ نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران، ایستادگی علما و برکت رهبری الهی امامین انقلاب است.