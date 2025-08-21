پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامههای ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) از شبکه یک سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت روزهای پایانی صفر و عزای حضرت امام رضا (ع) یازدهمین فصل «توحید خانه» در سه قسمت تولید شده است.
«توحید خانه» به میزبانی محمدجواد استادی با موضوع تمدن رضوی و آینده پیش رو به گفتوگو با دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این خصوص خواهد پرداخت.
آیتمهای متعدد همچون معرفی کتاب تمدن رضوی، ابعاد تمدنی حضور حضرت رضا (ع) و نگاهی به آینده از دیگر بخشهای این برنامه هستند.
«توحید خانه» به تهیه کنندگی امیر جلیلی نژاد روز جمعه ۳۱ مردادماه ساعت ۱۱:۱۵ و شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.
این برنامه در گروه معارف اسلامی شبکه یک تهیه شده است.
مستند «مدرسه دو درب» جزئیات مرمت مدرسه دو درب حرم رضوی را روایت میکند.
این مستند نیز شنبه ساعت ۲۰ و مستند «مجاوران» ساعت ۱۸:۳۰ از قاب شبکه یک روی آنتن میرود.
مستند «قصیده کوچ» روایت روند جابجایی گلدسته قدیمی حرم امام رضا (ع) روز یکشنبه ساعت ۸ از شبکه یک پخش میشود.
این اثر به کارگردانی رسول صداقت با نگاهی دقیق به مراحل جابجایی، تلاشها و ارزش تاریخی این گلدسته، یکی از پروژههای مهم مرمتی را به تصویر میکشد.