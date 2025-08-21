اجتماع عزاداران تبریزی در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)

به مناسبت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) اجتماع عزاداران فردا در تبریز برگزار می‌شود.