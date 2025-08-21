اجتماع عزاداران تبریزی در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)
به مناسبت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) اجتماع عزاداران فردا در تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ستاد برگزاری برنامههای مذهبی تبریز اعلام کرد:اجتماع و مراسم عزاداری خواهران و برادران به مناسبت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) فردا در تبریز برگزار میشود.
این اجتماع فردا جمعه ۳۱ مرداد برابر با ۲۸ صفر از ساعت ۱۰ از میدان ساعت به طرف مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار خواهد شد.