نماینده ولیفقیه در استان همدان گفت: حل مشکل مسکن نیازمند تخصیص زمین، پشتیبانی نهادها و مشارکت خیرین مسکن ساز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولیفقیه در استان همدان، در جلسه انتخابات هیت امنای انجمن خیرین مسکنساز استان، سه عامل کلیدی برای موفقیت در ساخت مسکن برای محرومان را تأمین زمین، حمایت نهادهای دولتی و جذب خیرین مؤثر دانست و گفت: هیئت مدیره باید توانایی قانعسازی خیرین را داشته باشد. وجود افرادی که ارتباطات قوی و زبان مؤثر دارند، برای پیشبرد اهداف انجمن ضروری هستند.
آیت الله حبیبالله شعبانی موثقی افزود: استان همدان در رتبههای بالای کشور در وقف است و این نشان میدهد که فرهنگ کار خیر در استان قوی است و میتوان با ایجاد بستر مناسب، منابع چشمگیری جذب کرد.
وی گفت: زمین، مهمترین پیشنیاز اجرای پروژههاست و تا زمانی که زمین مناسب در اختیار انجمن قرار نگیرد، تلاشها نتیجه ملموسی نخواهد داشت. بدون زمین، حتی با پیگیری زیاد، کاری پیش نمیرود.
در پایان این جلسه پس از برگزاری انتخابات اعضای جدید هیت امنای خیرین مسکن ساز استان معرفی شدند.