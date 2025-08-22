دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: وحدت موضوعی قرآنی و تکلیفی اسلامی بوده و بر همه علما و امت اسلامی واجب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام والمسلمین شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مجمعی است که توسط مقام معظم رهبری برای پیگیری وحدت و همگرایی در جهان اسلام تاسیس شده است.

او با بیان اینکه هدف اصلی این مجموعه ایجاد همگرایی، همکاری و هم افزایی در جهان اسلام است افزود: به ویژه با علمای اسلام بین اهل تسنن و شیعه باید وحدت ایجاد شود و این وحدت موضوعی قرآنی و تکلیفی اسلامی بوده و بر همه علما و امت اسلامی واجب است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت:این جلسه موجب وحدت و همگرایی می‌شود که یکی از آن این است که ما با حضور خود در میدان نشان دهیم واقعا علما در عمل در کنار هم نشستند و مجموعه‌ای از اعضای شورای عالی مرکب از علمای اهل سنت و شیعه هستند و مسائل مربوط به امت اسلامی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی را دنبال می‌کنند.

او بیان کرد: طبیعتا مسئله غزه، لبنان و مسئله مقاومت مسئله محوری در جهان اسلام است که ما در اجلاس خودمان مورد گفت‌و‌گو قرار دادیم و همچنین وظایفی که بر عهده مجمع و علمای مختلف در حوزه داخل و خارج کشور است چگونه باید پیگیری شود که در انشالله به دست واحده اسلامی و تمدن نوین اسلامی دست پیدا کنیم.

او در مورد تاثیر رسانه ملی در تقویت و پررنگ کردن وحدت مردم در زمان جنگ ۱۲ روزه گفت:رسانه در جنگ ترکیبی تاثیر بسزایی در شناخت مردم می‌تواند ایجاد کند جنگ فقط جنگ در میدان و جنگ موشک‌ها نیست بلکه جنگ شناخت‌ها هم بود و جنگ شناخت‌ها مسئولیت اصلی حمایت و دفاع بر عهده رسانه است و ما خرسند هستیم که رسانه ملی توانسته است وظیفه خودرا در استان و در کل کشور ایفا کند.