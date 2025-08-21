ویژه‌برنامه «رفیق» با عنوان «در پناه خورشید» به مناسبت ایام شهادت حضرت امام رضا (ع)، به صورت زنده از حرم مطهر رضوی روی آنتن شبکه امید می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «رفیق» از شبکه امید با ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «در پناه خورشید» به استقبال ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) می‌رود. این ویژه‌برنامه از پنج‌شنبه ۳۰ مرداد تا یک‌شنبه ۲ شهریور، هر شب ساعت ۲۰ به‌صورت زنده از حرم مطهر رضوی پخش می‌شود.

«در پناه خورشید» با اجرای محسن محبی و تهیه‌کنندگی ماهان احمدی اولین برنامه‌ای از شبکه امید است که با تمرکز بر مخاطب نوجوان، به‌طور زنده از جوار حرم شریف امام رضا (ع) پخش می‌شود.

این برنامه شامل بخش‌های متنوعی است؛ از جمله پوشش مسیر هفت کیلومتری پیاده‌روی به سمت شهر مقدس مشهد همراه با ولاگ روزانه از حضور نوجوانان در این حرکت معنوی ، همچنین، حضور مهمانانی از جنس نوجوانان و خادمان آستان قدس رضوی که روایت‌گر تجربه‌ها و خاطرات شنیدنی برای نسل نوجوان هستند، از جمله دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

پخش نماهنگ‌های مناسبتی نیز از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه خواهد بود.