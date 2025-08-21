پخش زنده
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در بازدید از دو کلان طرح کشاورزی در استان هرمزگان و آذربایجان غربی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحول اقتصادی کشور گفت: هدایت صحیح منابع و سرمایهگذار درون نگر در حوزه اقتصاد جهش آفرین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در این بازدیدها با بررسی روند اجرای طرح های کشاورزی جاسک در استان هرمزگان و ماکو در استان آذربایجان غربی، در مجموع با وسعتی حدود ۵ هزار هکتار، راهبردهای کلان را در حوزه اقتصاد کشاورزی تبیین کرد.
محمد مخبر گفت: نقش بخش خصوصی در عبور از چالشهای اقتصادی کشور حیاتی است و بخش خصوصی درون نگر، قهرمان تولید ایران است. این بخش با تکیه بر توان داخلی، بدون وابستگی به منابع خارجی و با غیرت ملی و میهنی، توانسته در شرایط سخت اقتصادی نیز تولید را حفظ و تقویت کند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به این امر که بسیاری از ظرفیتهای کشور هنوز بالفعل نشدهاند، افزود: ما در ایران منابع مالی، زیرساختی و انسانی فراوانی داریم و آنچه باید به آن توجه کرد، هدایت درست و بهره ور این منابع است. اگر منابع بهجای هدررفت، در مسیر تولید، اشتغال و بهرهوری قرار گیرند، اقتصاد کشور متحول و هدایت صحیح منابع در اقتصاد، عامل جهش شگفت آور خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت نگاه علمی و آیندهنگر در توسعه کشاورزی خاطرنشان کرد: نباید کشاورزی را فقط تأمین غذا بدانیم؛ بلکه باید آن را بستری برای رشد فناوری، صادرات، اشتغال پایدار و امنیت ملی تلقی کنیم. کشاورزی علمی، یعنی استفاده از دادهها، اقلیمشناسی، مدیریت منابع آب و خاک، و بهرهگیری از دانش بومی در کنار فناوریهای نو که در دنیا نیز به آن در دهه اخیر توجه بسیار ویژه شده است.
محمد مخبر ضمن بازدید از نخلستان مکانیزه در حال احداث منطقه جاسک و باغات پسته و گردو در ماکو، به این دو تجربه موفق اشاره و تاکید کرد: با کشاورزی علمی و یک برنامه ریزی بلندمدت، مناطق مختلفی از کشور میتوانند قطب تولید و نیز جاذب نیروی کار شوند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری همچنین برضرورت اصلاح ساختارهای حمایتی و تسهیلگری دولت تأکید کرد و افزود: دولت مشتاق است نقش تسهیل گر را ایفا کند، نه تصدیگر؛ به همین دلیل به شدت نیازمند طرحهای علمی و دانش پایه هستیم و حاکمیت در این مسیر یاری گر بخش خصوصی شده و شاهد جهش تولید خواهیم بود.
محمد مخبر در ادامه سخنان خود، به نقش نهادهای علمی و دانشگاهی در تحول کشاورزی اشاره کرد و گفت: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید در خط مقدم توسعه کشاورزی باشند و ما نیازمند پیوند واقعی میان علم و عمل هستیم. کشاورزی آیندهنگر بدون پژوهش، دادهمحوری و آموزش امکانپذیر نیست.
در بخش دیگری از این بازدید ها، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با فعالان بخش خصوصی حاضر در طرح ها گفتوگو کرد و از دغدغهها، چالشها و پیشنهادهای آنان مطلع شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با استقبال از ایدههای نوآورانه تأکید کرد: باید به سرمایهگذار داخلی اعتماد کرد. این اعتماد، نهتنها اقتصادی، بلکه فرهنگی و راهبردی است و بخش خصوصی ایران ثابت کرده که در سختترین شرایط، با غیرت ملی و میهنی میتواند تولید را حفظ و توسعه دهد.
محمد مخبر خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ایران میتواند به الگویی برای توسعه پایدار در منطقه تبدیل شود و محصولات آن به مرحله صادرات برسند و مسیر جدیدی را در بازارهای جهانی باز کنند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با قدردانی از هلدینگ سرمایه گذاری ماهان به عنوان مجری این کلان طرح ها تصریح کرد: ایران باید با تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی، امنیت غذایی خود را تضمین کرده و این امر ضرورتی راهبردی و ملی است.