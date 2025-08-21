محمدمهدی طهماسبی در ادامه مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، به فینال تفنگ ۱۰ متر نوجوانان صعود کرد.

صعود طهماسبی به فینال تفنگ ۱۰ متر و هشتمی نکونام

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تفنگ ۱۰ متر، امیرمحمد نکونام با ۶۳۰.۴ امتیاز به‌عنوان نفر پنجم راهی فینال شد، اما در فینال این مسابقات در جایگاه هشتم ایستاد. در این رقابت تیراندازانی از قزاقستان، چین و کره جنوبی در رده اول تا سوم ایستادند.

همچنین در پایان دور مقدماتی تفنگ ۱۰ متر نوجوانان، محمدمهدی طهماسبی با ثبت امتیاز ۶۲۸.۵ امتیاز به عنوان تیرانداز نخست فینال شد.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را حسین باقری به‌عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به‌عنوان مربی بر عهده دارند.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران سه مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.