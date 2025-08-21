به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ افرامن معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: در اجرای طرح امنیت محله محور و مبارزه با پدیده شوم قاچاق، ماموران یگان تکاوری استان حین کنترل خودرو‌های عبوری در جاده فیروزآباد-کوار به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و با اقدامات فنی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این اتوبوس، ۷ دستگاه خردکن، اسکوتر و تلویزیون، ۴۶۲ عدد CPU، ۱۰۸ عدد نوشیدنی و ۱۹ بسته چای خارجی و فاقد مجوز را کشف کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.