مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: اصحاب رسانه و خبرنگاران با انعکاس مسائل و مشکلات ثبتی، یاریگر حل معضلات ثبتی باشند..

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس جدید دفتر کرمان خبرگزاری ایرنا و در اثر ناآگاهی اشخاص، نوعی سندگریزی در جامعه وجود دارد و افراد از بیم اخذ مالیات یا قطع یارانه، برای اخذ سند رسمی مالکیت تردید دارند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: : بیشترین حجم ورودی پرونده در دادگاه‌ها مربوط به حوزه زمین و معاملات املاک فاقد سند است که مشکلاتی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی ایجاد کرده و در سند تحول قضایی از آن با عنوان ابرچالش یاد شده است.

عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: اختلافات ملکی فقط منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی نمی‌شود بلکه در موارد بسیاری، کشمکش بر سر چند سانتی‌متر زمین، به نزاع‌های خونین و حتی قتل منجر شده است.

وی افزود: با توجه به ضمانت اجرایی محکم این قانون، پس از انقضای مهلت‌های اعلام‌شده، قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات دولتی اعتبار نخواهد داشت و اگر اشخاص از قانون مطلع نشوند و به تکالیف خود عمل نکنند متضرر می‌شوند، پیوست رسانه‌ای این قانون کمک شایانی به مردم می‌کند.