استاندار اصفهان باحضور در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام روستای قودجان خوانسار در مراسم شبیه خوانی خوانسار شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد سپس از قسمتهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
دیدار با نماینده مردم شهرستانهای خوانسار و گلپایگان در مجلس، فرمانداران این دو شهرستان، عالم فرهیخته حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری و مسوولان و خادمان اجرایی این مراسم از بخشهای دیگر حضور استاندار در خوانسار بود.
از روز اربعین تا ۲۸ صفر ۱۰ نسخه تعزیه در ظهر و شب در این حسینیه با حضور مشتاقان این مراسم از سراسر کشور برگزار و این روستا به پایتخت تعزیه ایران شهرت دارد.
بزرگترین آیین شبیهخوانی ایران با قدمتی حدود ۴۰۰ سال در روستای قودجان شهرستان خوانسار برگزار میشود.