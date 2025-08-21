به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد سپس از قسمت‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

دیدار با نماینده مردم شهرستان‌های خوانسار و گلپایگان در مجلس، فرمانداران این دو شهرستان، عالم فرهیخته حاج سید مرتضی خاتمی خوانساری و مسوولان و خادمان اجرایی این مراسم از بخش‌های دیگر حضور استاندار در خوانسار بود.

از روز اربعین تا ۲۸ صفر ۱۰ نسخه تعزیه در ظهر و شب در این حسینیه با حضور مشتاقان این مراسم از سراسر کشور برگزار و این روستا به پایتخت تعزیه ایران شهرت دارد.

بزرگ‌ترین آیین شبیه‌خوانی ایران با قدمتی حدود ۴۰۰ سال در روستای قودجان شهرستان خوانسار برگزار می‌شود.