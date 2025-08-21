روز شنبه اول شهریور در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه اول شهریور تعطیل اعلام شد.

سید مسعود حسینی افزود: با توجه به گرمای هوا، ناترازی انرژی در سطح کشور و برای مدیریت صحیح انرژی، بر اساس جلسه مدیریت بحران شنبه اول شهریور ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل اعلام شدند.

حسینی تعطیلی روز شنبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان نمی‌شود واین دستگاه‌ها آماده ارائه خدمات به مردم هستند اضافه کرد: بانک‌های استان هم برای تعطیلی روز شنبه شیفت کاری مشخص کنند.