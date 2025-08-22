پخش زنده
روزهای پایانی ماه صفر در تقویم اسلامی روزهای غمبار و یادآور رحلت و شهادت بهترین انسانها و مخلوقات الهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز رسول مکرم اسلام (ص) و شهادت جانگداز نوه بزرگوارش امام حسن مجتبی (ع) و ۳۰ صفر سالروز شهادت علی بن موسی الرضا (ع) است.
رسول گرامی و اهل بیت وی، مظهر تامّ اسماء الهی و آیینه تمام نمای صفات جمال و جلال حقّاند. آنان، پیشوایان بشر به سوی فضایل و ارزشهای متعالی انسانی و الهیاند و آشنایی با ابعاد گوناگون شخصیت و زندگی این رهبران الهی، بهترین توشه سالکان راه حقیقت و پاکبازان طریقِ سعادت و کمال است.
زندگی پیامبر اسلام و ائمه هدی (علیهم السلام) داستان انسانهای پاک و به کمال رسیدهای است که برای هر پویندهای، راهی هموار و مستقیم به سوی حقیقت را نشان میدهد، و زندگی پرفراز و نشیب و سراسر صلابت و جاودانگی آنان، میتواند همه ابعاد و شئون مختلف حیات انسان کامل را تأمین نماید.
حضرت محمد بن عبدالله (ص) پس از ۲۳ سال دعوت و مجاهدت و ابلاغ پیام الهی و پس از فراز و نشیبهای فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خویش، سرانجام در سال یازدهم هجری در روز بیست و هشتم ماه صفر بنا به روایت بیشتر علمای شیعه و دوازدهم ربیعالاول بنا به قول اکثر علمای اهل سنّت، در سن ۶۳ سالگی پس از ۱۴ روز بیماری و کسالت، رحلت فرمودند.
۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی (ع) امام حسن مجتبی علیه السلام هم در ۲۸ صفر سال پنجاه هجری در ۴۷ سالگی به دستور معاویه بن ابی سفیان و به دست جعده دختر اَشْعَثِ بنِ قِیس مسموم شد و بر اثر همان زهر به شهادت رسید و در قبرستان بقیع (واقع در مدینه) به خاک سپرده شد.
این روزها ایام سالگرد وفات حضرت محمد مصطفی (ص) است که بنای ستم و بیدادی را که بر فرزند آدم میرفت برانداخت و نوای خوش قسط و عدل را در جهان طنین افکن ساخت؛ بزرگمردی که در پیشگاه انسانیت، سرود توحید سر داد. با ظهورش پابرهنگان و آنانکه اربابان بیداد به استضعافشان کشانده بودند، گوهر آزادگی و حریت را در آغوش کشیدند.
او از جهان رفته است، اما دیری نخواهد پایید که واپسین حجت توحید بر انسان عرضه میگردد تا مومنان آفاق در پرتو خورشید اسلام، شاهد غروب بتان باشند.
در این روز، به مانند بسیاری از روزهای مقدس در سال، اعمال مستحبی نظیر انجام غسل، روزه، دعا و خواندن نماز دارد. برخی از اعمال توصیه شده برای این روز مانند صدقه دادن، خواندن ۱۰ مرتبه دعای یا شَدِیدَ الْقُوَى، غسل کردن، خواندن زیارت حضرت محمد (ص)، زیارت امام حسن مجتبی (ع)، روزه گرفتن توصیه شده است.