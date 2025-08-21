معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه مدارس فناورانه از اولویت‌های دولت چهاردهم است گفت: هدف از اجرای این پروژه‌ها، ایجاد محیطی فناورانه و نوآورانه برای رشد استعداد‌ها و نخبگان در همان مراحل ابتدایی آموزش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، با بازدید از پروژه احداث دو مدرسه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در شهریار، این پروژه‌ها را نمادی از اهمیت اتمام طرح‌ها در زمان مقرر و حرکتی در مسیر ساختن ایرانی پیشرفته با تکیه بر انسان‌های خلاق دانست و از افتتاح این مدارس در ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی در حاشیه این بازدید که با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام شد، با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم و تاکیدات دکتر پزشکیان، ریاست‌جمهوری، مبنی بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور اظهار داشت: یک جامعه اگر قرار باشد دانش‌بنیان، رقابت‌پذیر و خلاق باشد، شروع آن از مدرسه است و توسعه یک کشور اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مدارس آن توسعه پیدا کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: پیشرفت کشورها نه با ساختمان‌های بلند و برج‌ها، بلکه با انسان‌هایشان رقم می‌خورد و انسان‌ها در مدارس ساخته می‌شوند. آینده یک کشور از مدارس شروع می‌شود و هرچقدر به مدارس بیشتر رسیدگی کنیم، حتماً آینده بهتری خواهیم داشت.

ثبت رکورد در ساخت مدارس به شیوه سنتی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به زمان‌بندی فشرده و کم‌نظیر این پروژه بیان کرد: ما در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۴ زمین را تحویل گرفتیم و بلافاصله در ششم اردیبهشت‌ماه عملیات گودبرداری آغاز شد. هدف‌گذاری ما از روز اول، افتتاح مدارس در اول مهرماه بود که شاید در نگاه اول، ساخت دو مجموعه بزرگ در چنین بازه زمانی کوتاهی، کاری سخت و نشدنی به نظر می‌رسید.

افشین ادامه داد: ما دو هدف اصلی داشتیم؛ اول اینکه نشان دهیم اتمام یک پروژه در زمان مناسب، به اندازه خودِ انجام پروژه اهمیت دارد. ساخت یک مجموعه ۱۰ هزار متر‌مربعی از نظر مساحت زمین و ۵ هزار متر مربعی از نظر زیربنا به شیوه سنتی در کمتر از پنج ماه، یک رکورد در کشور محسوب می‌شود، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مشابه حداقل به ۹ ماه زمان نیاز دارند.

مدارسی هوشمند، سبز و الگویی برای صرفه‌جویی در انرژی

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مدارس تصریح کرد: این دو مدرسه به صورت کاملاً هوشمند و به عنوان یک ساختمان سبز طراحی و اجرا شده‌اند. تلاش شده تا با استفاده از مواد دارای عایق‌بندی مناسب، نصب پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی پاک و استقرار سیستم‌های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)، اصول مهندسی به طور کامل رعایت شده و در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود.

معاون علمی رییس‌جمهور با انتقاد از اتلاف ۸۰ درصدی انرژی در ساختمان‌های کشور، این پروژه را گامی فرهنگی برای اصلاح الگوهای ساخت‌وساز دانست و گفت: همان‌طور که پس از زلزله رودبار، ساخت‌وساز ما متحول شد، امروز نیز باید برای بحران انرژی فکری اساسی کنیم. اجرای کامل آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان که به عایق‌بندی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارند، یک ضرورت است و این مدارس نمونه‌ای عملی از این رویکرد هستند.

تامین مالی پروژه با هم‌افزایی اکوسیستم دانش‌بنیان

افشین در خصوص نحوه تامین اعتبارات این پروژه توضیح داد: از روز اول و هم‌زمان با آغاز پروژه، کمیته مالی تشکیل شد و اعتبار این طرح از طریق هم‌افزایی اکوسیستم دانش‌بنیان کشور، شامل شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و صندوق‌های پژوهش و فناوری، تامین شده است.

وی همچنین با قدردانی از همکاری و هماهنگی کم‌نظیر فرماندار، شهردار و مجموعه مدیریت شهری شهریار در واگذاری زمین و صدور مجوزهای لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تاکید کرد: اگر این همدلی و همکاری وجود نداشت، امروز شاهد این پیشرفت چشمگیر نبودیم.

معاون علمی رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرد: این دو مدرسه، یادگاری ارزشمند از دولت چهاردهم برای مردم و به‌ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان مستعد شهرستان شهریار باشد و خروجی آن، انسان‌هایی باشند که آینده درخشان ایران را می‌سازند.

پروژه احداث دو مدرسه سمپاد در شهرستان شهریار، پس از تاکید دکتر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، بر لزوم توسعه فضاهای آموزشی و نخبه‌پرور کلید خورد.

در ابتدا مقرر بود یک مدرسه توسط معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان احداث شود، اما این طرح با حمایت ویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و پیگیری‌های مستمر و جدی این معاونت برای تحقق پروژه در موعد مقرر، و با هدف ایجاد عدالت آموزشی میان دانش‌آموزان دختر و پسر، به ساخت دو مدرسه مجزا در زمینی به مساحت کلی ۱۰ هزار متر مربع و زیربنای ۵ هزار مترمربع گسترش یافت.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شده، با وجود چالش‌هایی نظیر فشردگی زمان و تغییر در نیروی کار، با مدیریت متمرکز و تلاش شبانه‌روزی، پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته و طبق وعده مسئولان، در اول مهرماه ۱۴۰۴ آماده بهره‌برداری و میزبانی از دانش‌آموزان خواهد بود.

این مدارس به عنوان نسل جدید فضاهای آموزشی، با رویکرد «ساختمان سبز» و «مدرسه هوشمند» ساخته می‌شوند و به فناوری‌های نوینی همچون انرژی خورشیدی و سیستم‌های پیشرفته مدیریت انرژی مجهز خواهند بود تا علاوه بر ایجاد محیطی پویا برای تحصیل، به الگویی برای ساخت‌وساز بهینه و پایدار در کشور تبدیل شوند. بازدید معاون علمی رییس‌جمهور نیز در راستای نظارت مستمر بر این پروژه ملی و اطمینان از تحقق وعده افتتاح آن در موعد مقرر صورت گرفت.