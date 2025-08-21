هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی گفت: تفاهم نامه‌ای بین وزارت کشور و شرکت مخابرات ایران برای گسترش شبکه فیبر نوری و ایجاد یک شبکه ارتباطی سریع و ایمن منعقد شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه شورا‌های اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در پیشبرد بهتر برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی کشور دارند، افزود: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تاریخ یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: بی طرفی، قانونمندی، اهمیت مشارکت مردم، صیانت از آرا و امانتداری از مهمترین ارکان در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا خواهد بود.

وی اظهار داشت: رؤسای کمیته‌های استانی هم مشخص شده و فرآیند‌های اصلی در تقویم از مهرماه آغاز خواهد شد و تمهیدات و مقدمات لازم در وزارت کشور و استانداری‌ها آغاز شده است.