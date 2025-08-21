به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) افزود: در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) همچون سایر روز‌های جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.



میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در روز شنبه که از سوی دولت تعطیل اعلام گردیده افزود: در روز شنبه مورخ یکم شهریور ماه کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان خواهند بود.



همچنین روز یکشنبه دوم شهریور مصادف با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) مراکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، نیایش، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام، شهید حکیم و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، شریعتی، گیلان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی، اوشان، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.



گفتنی است در روز‌های تعطیل تعدادی از مراکز معاینه فنی فعال هستند که شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری این مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران inspection.tehran.ir مراجعه و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.