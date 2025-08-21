پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت:بیش از ۳۵ درصد برق کشور در استان تولید میشود، اما در سهمیهبندی مظلوم واقع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسویزاده در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: استانی که نقش بسزایی در تولید انرژی کشور دارد نباید با مشکل برق روبهرو شود.
وی بر ضرورت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی در استان تاکید کرد و خاطر نشان کرد: شرایط برای سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی در استان فراهم است و صنایع بزرگ باید در این مسیر ورود کنند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمبود نیروی انسانی و فرسودگی مدارس از مشکلات اصلی آموزش و پرورش استان است، بیان کرد: در خوزستان بیش از ۱۶ هزار نیروی انسانی کمبود داریم و مجلس و کمیسیون آموزش پیگیر استخدام نیروهای نهضتی، طرح امین و خرید خدمات آموزشی هستند و تغییرات آزمون ماده ۲۸ نیز به نفع نیروهای بومی اعمال شده است.
موسوی زاده تاکید کرد: خوزستان بیش از ۱۶ درصد تولید مواد غذایی کشور را برعهده دارد و نباید با محدودیتهای مطلق کشت، کشاورزان معیشتی را دچار مشکل کرد.
وی اظهار کرد: مدیرانی که پشت میزها نشسته و از مشکلات مردم دور بمانند موفق نخواهند بود و مدیران باید حضور میدانی در بین مردم داشته باشند و ما نمایندگان آمادهایم به عنوان یار دوازدهم کنار مدیران خدمتگزار باشیم، اما با کمکاری هیچ مسئولی مماشات نخواهیم کرد.
موسویزاده با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد گفت: این کودتا از نمونههای آشکار دخالت آمریکا در امور داخلی ایران بود که به سقوط دولت قانونی دکتر مصدق منجر شد. ضعف حکومت وقت و نبود رهبری مقتدر، زمینهساز تسلیم شدن در برابر فشارهای خارجی شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به کشوری مقتدر و مستقل در منطقه تبدیل گردید.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تعامل با جهان زمانی معنا دارد که بر پایه توانمندی داخلی و ایستادگی ملت باشد. امروز ایران در حوزههای علمی و فناوری به جایگاهی رسیده که دنیا آن را باور کرده است و همین اقتدار زمینهساز تعامل سازنده بدون نفوذ بیگانگان است.