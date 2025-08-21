پخش زنده
مراسم تشییع پیکر مطهر جواد پولکی جانباز ۲۵ درصد سالهای دفاع مقدس بر دستان مردم همدان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیکر مطهر جواد پولکی جانباز ۲۵ درصد سالهای دفاع مقدس صبح امروز بر روی دستان مردم همدان تشییع و در باغ بهشت همدان آرام گرفت.
جواد پولکی برادر شهیدان علی اصغر و محسن پولکی متولد ۱۳۳۷ در شهر همدان و از نیروهای کادر نیروی هوایی ارتش بود. او در دوران دفاع مقدس به عنوان بسیجی در گردان غواصی لشگر انصارالحسین استان در جبههها حضور داشت و سال ۶۵ در منطقه شلمچه به درجه جانبازی نائل شده بود.