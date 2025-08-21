

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری فرد کار چاق کن مدعی نفوذ در دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

عباس پوریانی افزود: بر اساس گزارش واصله، مشارالیه با ادعای نفوذ و توانایی اخذ رای در پرونده‌های حقوقی و خانواده مبالغ سنگینی را از مردم دریافت می‌کرد.

او ادامه داد: مشارالیه همچنین خواستار دریافت مبالغی جهت هماهنگی احداث یک باب منزل مسکونی در روستا از طریق کمیته امداد شده بود که از سوی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای ساری، با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری مازندران کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی را از جمله عناوین اتهامی متهم اعلام و تاکید کرد: دادگستری مازندران در راستای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر برخورد با افرادی که موجب خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی می‌شوند، با هرگونه مولفه فساد در استان برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.