به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست. سپس از روز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی امروز و فردا در مناطق شمالِ غربی و غربی و از فردا تا اواسط هفته آینده (بویژه بعد از ظهرها) در بخش‌های جنوب شرقی استان، سرعت وزش باد‌ها در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های موقتی و محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی امشب تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی همچنان سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.

در شبانه روز گذشته امیدیه و رامشیر با دمای ۴۸.۸ درجه و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۸ درجه و ۳۰.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.