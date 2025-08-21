پرستار کودک به دلیل قصور در نگهداری و پدر طفل به علت واگذاری مسئولیت به فرد فاقد صلاحیت، محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی رسیدگی قضایی به پرونده فوت دلخراش یک کودک دو ساله در یزد که بر اثر سهل‌انگاری در نگهداری و مصرف متادون رخ داده بود، حکم صادره در شعبه ۱۰۷ کیفری ۲ یزد پس از بررسی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی شد.

بر اساس این حکم، پرستار کودک به دلیل قصور در نگهداری و پدر طفل به علت واگذاری مسئولیت به فرد فاقد صلاحیت، هر یک به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنجاه درصد دیه کامل محکوم شدند.

دادگستری کل استان یزد ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده داغدار این کودک، بر اهمیت رعایت کامل نکات ایمنی، مسئولیت‌پذیری والدین در انتخاب مراقبین کودک و پرهیز از قرار دادن داروها، مواد خطرناک و سمی در دسترس کودکان تاکید می‌کند.

در همین راستا، از تمامی والدین گرامی درخواست می‌شود در هنگام انتخاب پرستار کودک یا هر فردی برای نگهداری از فرزندان، نهایت دقت و وسواس را به خرج داده و از صلاحیت و مجوز‌های لازم فرد اطمینان حاصل نمایند تا از تکرار وقوع اینگونه حوادث ناگوار، پیشگیری شود.