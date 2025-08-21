به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی زرند در این باره گفت: در پی اعلام وقوع قتل مسلحانه یک مرد جوان در یکی از روستا‌های حومه شهرستان زرند،ماموران پاسگاه انتظامی سیریز و ماموران پلیس آگاهی با پشتیبانی سایر گروههای انتظامی متهم را شناسایی و این فرد را کمتر از پنج ساعت در حال فرار در محدوده باغ‌های کشاورزی دستگیر و صلاح کمری به کار رفته در قتل را نیز کشف کردند.

سرهنگ محسن شیخ زاهدی تصریح کرد: این متهم در تحقیقات و بازجویی‌های اولیه به انجام قتل با شلیک گلوله به سبب اختلافات شخصی با مقتول اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.