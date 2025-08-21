استاندار لرستان در پیامی درگذشت حاجیه خانم پروین عسکری همسر روحانی مبارز و مجاهد شهید حجت الاسلام و المسلمین سید فخرالدین رحیمی و مادر گرامی شهیده سیده زهرا رحیمی را تسلیت گفت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت سید سعید شاهرخی به مناسبت ارتحال بانوی مؤمنه حاجیه خانم پروین عسکری همسر روحانی مبارز و مجاهد شهید حجت الاسلام و المسلمین سید فخرالدین رحیمی و مادر گرامی شهیده سیده زهرا رحیمی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار حاجیه خانم «پروین عسگری» همسر شهید والامقام، روحانی و مبارز عالیقدر و سیاستمدار مجاهد حجت الاسلام والمسلمین «سید فخرالدین رحیمی» ما را بسیار متأثر و متألم کرد.

این بانوی بزرگوار در طول حیات با برکتشان در سایه ارزش‌های اسلامی و انقلابی همواره یاوری مومن و همراهی متعهد برای جامعه اسلامی، خانواده شهدا و ایثارگران و بودند که علاوه بر داغ شهادت همسر بزرگوارشان، اندوه شهادت دختر جوانشان سیده زهرا رحیمی را نیز با صبر و استقامت و به تأسی از حضرت زینب سلام الله علیها، به جان خریدند.

فقدان این بانوی صالحه و معزز، ضایعه‌ای دردناک برای جامعه ایثارگری و خانواده معزز شهدا و مردم لرستان که مجاهدت‌ها و خدمات این بیت گرامی را در خاطر دارند، به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت محترم شهید رحیمی و سایر بازماندگان، از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، علو درجات الهی و همنشینی با شهدای والامقام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان