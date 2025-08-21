به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز پیکر جانباز ۷۰ درصد حاج عباس صفی یاری بر دستان مردم تشییع شد.

شهید صفی یاری از مبارزان دوران انقلاب اسلامی بود که روز ۲۲ بهمن توسط نیرو‌های دژبانی وقت در میدان شهدای شیراز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بر اثر این جراحت نیمی از بدنش از کار افتاد. همسر شهید صفی یاری بیش از ۴۵ سال از او پرستاری کرد.

پیکر شهید صفی یاری پس از تشییع بر دستان مردم قدرشناس شیراز در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده شد.